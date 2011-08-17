У Миколаєві підпишуть меморандум в рамках програми "Зупинимо туберкульоз"

19-го серпня, в 11:00, в конференц-залі Миколаївської обласної адміністрації (вул. Адміральська, 22, 4-й пов.) Відбудеться підписання меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Миколаївською обласною радою, Миколаївською обласною державною адміністрацією і фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Меморандум підписується в рамках реалізації програми фонду «Зупинимо туберкульоз в Україні», яка здійснюється за підтримки Глобального фонду для боротьби з епідемією ВІЛ / СНІДу, туберкульозу і малярії.

Учасники заходу:

- Заболотний Анатолій Олександрович, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

-Дятлов Ігор Сергійович, голова Миколаївської обласної ради;

- Круглов Микола Петрович, голова Миколаївської обласної державної адміністрації.

Запрошуємо ЗМІ на церемонію підписання меморандуму і прес-конференцію.

Акредитація відкрита до 18:00, 18-го серпня 2011 року, за тел.: +38 044 502 52 12.

Дата і час: 11:00-12:00, 19 серпня 2011

Місце: вул. Адміральська, 22, 4-й пов.