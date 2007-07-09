На Чернігівщині заклади охорони здоров’я укомплектовані менш ніж на 35%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок зробили члени постійної комісії Чернігівської облради з питань охорони здоров’я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

За інформацією начальника відділу кадрів Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Тамари КУДРИК, на кінець 2006 року в закладах охорони здоров’я області працювало 4007 лікарів. „Показник забезпеченості лікарями на 10 тисяч населення становить 34,5% при середньоукраїнському 41,6%. Середньорайонний показник забезпеченості лікарями - 20,4%”, - уточнила вона.

Найнижчий рівень укомплектованості лікарями у Талалаївському, Ічнянському, Бахмацькому та Ріпкинському районах. Із 27 існуючих сільських дільничних лікарень в 5-ти посада лікаря вакантна. Також погіршилась і укомплектованість лікарями сільських амбулаторій (із 94 сільських лікарських амбулаторій в 37 зовсім немає лікарів). Але найскладніша ситуація із кадровим забезпеченням у фельдшерсько-акушерських пунктах. Так, із 722 фельдшерсько-акушерських пунктів 117 потребують укомплектування фельдшерами. „Кадрова ситуація в медичній сфері області ускладнюється також і тим, що 22% працюючих лікарів - пенсійного віку”, - зазначила Т.КУДРИК.

Для поліпшення ситуації з медичними кадрами Управління охорони здоров’я ОДА направило за цільовим прийомом в медичні вузи України 77 випускників із сільської місцевості області та 16 випускників, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Постійна комісія облради рекомендувала управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації першочергово направляти молодих спеціалістів-випускників медичних вузів у заклади охорони здоров’я сільської місцевості.