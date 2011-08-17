Українських школярів перевірять щодо вживання наркотиків

Міністерство охорони здоров`я, не плануючи запроваджувати за прикладом росіян обов`язковий огляд у нарколога дітей старшого віку, має намір провести у трьох пілотних регіонах - Києві, Дніпропетровську та Житомирській області - скринінг щодо вживання школярами наркотиків.

Про це повідомила заступник директора департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров`я України Альона Терещенко.

"Спільно з Міносвіти і Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Міністерство охорони здоров`я запроваджує у пілотних регіонах скринінгове опитування учителів, батьків і дітей загальноосвітніх навчальних закладів", - сказала вона, повідомляє кореспондент агентства.

А.Терещенко розповіла, що вчителям, школярам та їхнім батькам запропонують заповнити спеціальні анкети, які відрізнятимуться між собою, але будуть спрямовані на з`ясування за непрямими ознаками питання, чи вживає дитина наркотичні або інші токсичні речовини. При збігу відповідей, що свідчитимуть про ймовірність цього, батькам запропонують огляд дитини у нарколога.

У пілотних регіонах також буде розповсюджено набори навчальних посібників для вчителів і учнів з профілактики наркоманії та вживання інших токсичних речовин, повідомила представник МОЗ.

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