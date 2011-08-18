Скасовано заборону на ввезення в країну свиней з Азербайджану

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України скасувала заборону на ввезення свиней з Республіки Азербайджан, запроваджену в січні 2008 року у зв`язку із спалахом захворювання на африканську чуму свиней.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держветфітослужби.

Наголошується, що за повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Азербайджану АЧС не реєструється з березня 2008 року.