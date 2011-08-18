30 млн - на виробництво ліків для хворих на гемофілію

Кабінет міністрів України обіцяє виділити до 30 млн. грн. на виробництво високоочищених білків для хворих на гемофілію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідин наукової виставки в Києві.

Зокрема, під час огляду М.АЗАРОВИМ стенду інституту-розробника білків, вчені зазначили, що для налагодження виробництва вітчизняних препаратів для лікування хворих на гемофілію необхідна фінансова підтримка держави.

«Я вам гроші на це дам, якщо це буде близько 30 млн. грн. І ми зможемо на все життя закрити себе від імпорту (препарат для лікування гемофілії – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому один з розробників цього препарату академік Національної академії наук України Сергій КОМІСАРЕНКО в інтерв`ю журналістам сказав: «Прем`єр пообіцяв виділити гроші на технологію отримання високоочищених білків системи згортання крові для хворих на гемофілію A і B. Це восьмий і дев`ятий фактор». Учений наголосив, що нині в Україні випускаються такі білки, але вони низькоочищені і тому малоефективні.

Як повідомляв УНІАН. На сьогодні Україна займає передостаннє місце в Європі за рівнем забезпечення хворих на гемофілію препаратами факторів згортання крові.

Нині в Україні налічується 2672 хворих на гемофілію.