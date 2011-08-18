Прем‘єр-міністр ознайомиться із закладами сімейної медицини
16:11, 18 серпня 2011Країна
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Завтра у Києві
Завтра, 19 серпня, прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ ознайомиться з розбудовою закладів сімейної медицини та розвитком паркової інфраструктури м. Києва.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, від‘їзд журналістів від Будинку уряду о 07.40.
Журналісти, що прибувають самостійно, запрошуються на 08.30 до дитячої поліклініки за адресою: вул. Урлівська, 13.
Вхід представників ЗМІ - тільки за паспортами
Для журналістів обов’язковою є наявність редакційного бейджа.
Акредитація проводиться до 17.30 18 серпня за телефонами: 256-78-89, 256-67-11, 256-72-92, і електронною адресою accreditgovua@ukr.net.
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