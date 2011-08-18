Прем‘єр-міністр ознайомиться із закладами сімейної медицини

Завтра, 19 серпня, прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ ознайомиться з розбудовою закладів сімейної медицини та розвитком паркової інфраструктури м. Києва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, від‘їзд журналістів від Будинку уряду о 07.40.

Журналісти, що прибувають самостійно, запрошуються на 08.30 до дитячої поліклініки за адресою: вул. Урлівська, 13.

Вхід представників ЗМІ - тільки за паспортами

Для журналістів обов’язковою є наявність редакційного бейджа.

Акредитація проводиться до 17.30 18 серпня за телефонами: 256-78-89, 256-67-11, 256-72-92, і електронною адресою accreditgovua@ukr.net.