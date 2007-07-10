У Швейцарії з`явилася вакцина проти раку мозку
09:08, 10 липня 2007Країна
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Вакцина спеціально розроблена
Американська біотехнологічна компанія Northwest Biotherapeutics отримала дозвіл на використання в Швейцарії першої в світі вакцини проти раку мозку.
Швейцарський інститут охорони здоров`я дав дозвіл на застосування американського препарату DCVax-Brain в декількох медичних центрах
Вакцина DCVax-Brain, спеціально розроблена для профілактики раку мозку, з’явиться в продажу до кінця вересня, сказано в заяві компанії.
Результати проведених Northwest Biotherapeutics тестів і досліджень показали, що вакцина дозволяє зменшити ризик виникнення рецидиву хвороби в перші три роки після лікування, а також збільшити тривалість життя пацієнтів в середньому на 1-3 роки.
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