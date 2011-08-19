МОЗ уклало лише 16% договорів на поставки медикаментів

Міністерство охорони здоров’я України уклало лише 16% договорів від запланованої кількості на поставки медикаментів, що закуповуються за кошти державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОІСЕЄНКО.

«На сьогоднішній день Кабінет міністрів, відповідно до закону про державний бюджет, виділив понад 1 млрд. 900 млн. грн., на які безпосередньо будуть закуповуватися різні витратні матеріали та медикаменти», - повідомила Р.МОІСЕЄНКО.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я уклало 16% відповідних договорів, партії деяких ліків уже надійшли у регіони.

«Міністерство охорони здоров’я фактично жодного року не мало можливості закупити на 100% потреб будь-яких медикаментів» - підкреслила Р.МОІСЕЄНКО, зазначивши, що МОЗ закуповує від 8 до 70-80% необхідних медикаментів, зокрема, від туберкульозу.

Р.МОІСЕЄНКО також зауважила, що на сьогодні місцеві органи влади, зокрема, Київ та Одеса, виділяють по 5 млн. грн. на закупівлю ліків від гемофілії.

Крім того, заступник міністра повідомила, що було прийнято рішення виділити 60 млн. грн. з резервного фонду та доручити Міністерству надзвичайних ситуацій за потреби напряму закупити ліки безпосередньо у виробника закордоном. «Це дозволяється виключно у випадку надзвичайної ситуації», - зазначила Р.МОІСЕЄНКО.

Вона також зазначила, що це жодним чином не впливає на структуру та систему проведення торгів МОЗ.