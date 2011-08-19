Азаров хоче звільнення глави МОЗ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає звільнення міністра охорони здоров`я Олександра АНІЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду повідомив сьогодні на брифінгу.

«Претензії до О.АНІЩЕНКА великі є. Питання звільнення вирішуватимемо у найближчі декілька тижнів, скажімо так», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в даному випадку головним є не питання звільнення О.АНІЩЕНКА, а розвзання проблеми забезпечення ліками людей.

«І ті рішення, які уряд ухвалив, я думаю, дозволять буквально найближчими днями ці проблеми вирішити. А для О.АНІЩЕНКА все зараз залежить від нього самого. Якщо він почне працювати, оскільки це повинен робити міністр, значить, працюватиме, не почне – значить, шукатимемо іншого міністра», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня на засіданні уряду М.АЗАРОВ заявив про незадовільну роботу Міністерства охорони здоров`я із закупівлі ліків.

«Стан справ із забезпеченням ліками у нас не просто поганий, а неприйнятний... Цьому немає виправдання. Жодні посилання на процедури, на об`єктивні труднощі не приймаються. Вісім місяців хворі люди без ліків. Міністерство охорони здоров`я не впоралося зі своїми обов`язками. Вихід з безвідповідальної ситуації не запропонований. Натомість створили в країні практично надзвичайну ситуацію», - заявив М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він зазначив, що дав доручення міністру з надзвичайних ситуацій Віктору БАЛОЗІ зв`язатися з виробниками ліків, і впродовж двох тижнів розв`язати цю проблему.