Алергію лікуватимуть наночастками

Американські дослідники готові використовувати нанотехнології в боротьбі з алергією. За їх даними, наночастки з атомів вуглецю здатні значно знизити активність клітин, що запускають алергічну реакцію.

Імунологи з Університету Вірджинії в Річмонді спробували використовувати в медичних цілях фуллерен-60. Це з`єднання, молекули якого складаються з 60 атомів вуглецю, утворюючих тривимірну структуру, що нагадує за формою футбольний м`яч. Фуллерени застосовуються у виробництві надлегких і надміцних матеріалів з незвичайними хімічними і оптичними властивостями.

Оскільки фуллерен-60 погано розчияється у воді, його молекули модифікували за допомогою додаткових хімічних груп, формула яких поки зберігається в таємниці.

Дослідники експериментували з колоніями так званих огрядних клітин людини і мишей. Ці клітини у великих кількостях містяться в лімфатичних вузлах, селезінці і кістковому мозку. При контакті з алергенами вони починають активно виробляти гістамін – біологічно активна речовина, що бере участь в запуску алергічної реакції.

Як показали експерименти, додавання модифікованого фуллерена-60 скорочувало продукцію гістаміну в колонії кліток приблизно в 50 разів. Алергічна чутливість також значно скорочувалася у піддослідних мишей, що одержували ін`єкції цього з`єднання. При цьому, всупереч побоюванням дослідників, не було виявлено ніяких ознак токсичності наноматеріалу, що використовувався в експерименті.

Механізм антиалергічної дії наночасток до кінця не зрозумілий. За словами провідного автора дослідження професора Кріса Киплі (Chris Kepley), молекули фуллерена-60 мають високу спорідненістю з електронами, а значить, повинні активно зв`язувати вільних радикалів, високі рівні яких провокують розвиток алергічної відповіді.

Як би там не було, Киплі упевнений, що одержані його групою результати можна використовувати в боротьбі з алергією, а також, можливо, і з цілим поряд запальних і аутоіммунних захворювань. В даний час учені займаються пошуком джерел фінансування для перших клінічних випробувань нової методики лікування.

Lenta.ru