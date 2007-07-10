Клініку у Львові створять за австрійським проектом

Начальник Львівського міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб наприкінці тижня їде у відрядження до Австрії. Там хоче ознайомитися з проектами сучасних пологових будинків. Нову клініку для породілей планують звести до 2012 року поблизу лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука. За програмою охорони здоров’я дітей і матерів із 2008-го на будівництво шпиталю готові витратити 60 млн. грн.

"У Львові всього два міських пологових будинки, бракує індивідуальних і сімейних пологових залів, — розповідає Володимир Зуб. — Першому пологовому будинку на вулиці Мечнікова вже понад 50 років, його взагалі будували для партійних керівників. А клініці на вулиці Раппопорта цього року виповнюється 104 роки".

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