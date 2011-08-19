Україна з вересня має бути забезпечена препаратами - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявляє, що вже з вересня Україна повинна нормально забезпечуватися медичними препаратами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра, на цьому він наголосив сьогодні на нараді в Києві.

А.КЛЮЄВ доручив ряду міністерств і відомств у тижневий термін підготувати всі пропозиції, в тому числі проекти законодавчих змін, для своєчасного забезпечення медичними препаратами системи охорони здоров`я України як у поточному році, так і на тривалу перспективу.

Перший віце-прем`єр-міністр назвав основні завдання влади в цій сфері. По-перше, йдеться про негайне забезпечення медичних установ необхідними ліками вже зараз, наголосив він.

А.КЛЮЄВ також заявив, що необхідно всіма доступними способами припиняти корупцію в галузі. За його словами, уряд зобов`язаний забезпечити всі умови для того, щоб за бюджетні кошти лікарські препарати та медична техніка закуповувалися безпосередньо у виробників. Він підкреслив, що необхідно законодавчо обмежити присутність посередників в ланцюжку закупівель, тим більше, що подібна практика широко поширена в європейських країнах.

А.КЛЮЄВ підтримав пропозицію Міністерства фінансів про необхідність розробки системи маркування ліків, що закуповуються за бюджетні кошти. За його словами, не секрет, що вони часто не доходять до громадян, а безпосередньо спрямовуються у продаж в аптеки.

По-друге, за його словами, надзвичайно важливо кардинально підвищити контроль за якістю медичних препаратів, присутніх на ринку. Він підкреслив, що заходи повинні бути системними і дієвими, оскільки йдеться про здоров`я громадян України, які або труяться фальсифікованими ліками, або не отримують від них своєчасної допомоги.

«Ми повинні навести порядок на цьому ринку. З одного боку, пора припинити дозволяти ввозити в Україну препарати сумнівної якості, з іншого, повинні бути посилені заходи по боротьбі з підпільними виробництвами фальсифікату», - заявив А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр-міністр доручив Міністерству охорони здоров`я, Мінекономрозвитку і правоохоронним органам внести опрацьовані узгоджені пропозиції.

По-третє, заявив А.КЛЮЄВ, необхідно створити максимально сприятливі умови для розвитку фармацевтичної галузі в Україні. За його словами, уряд і парламент повинні зробити все, щоб вітчизняні виробники кардинально збільшили обсяги і номенклатуру виробленої продукції, щоб не тільки максимально забезпечувати внутрішній ринок, а й нарощувати обсяги експорту. Перший заступник глави уряду України також звернувся до вітчизняних виробників із закликом підготувати свої пропозиції щодо розвитку галузі, а до представників іноземних компаній - будувати свої виробництва саме в Україні.

«Уряд готовий надати пільги для новостворених виробництв, в тому числі на ввезення нового високотехнологічного обладнання. Але це має бути найкраще обладнання. Ми будемо оперативно виділяти необхідні ділянки землі і прискорювати бюрократичні процедури. Ми вже зробили дуже багато для спрощення відкриття нових підприємств та будівництва нових заводів. Але вони повинні відкриватися саме в Україні. Ми готові створювати вам всі необхідні умови. Нам потрібні нові робочі місця і нові ефективні виробництва. Це не тільки нові податкові надходження, а й підвищення якості продукції, і можливість зниження цін на ліки для наших громадян», - заявив А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр-міністр доручив до кінця місяця зібрати великих виробників галузі для напрацювання узгоджених пропозицій. Він також звернувся до посередників, які працюють на українському ринку, із закликом вкладати зароблені кошти у відкриття нових фармацевтичних виробництв, таким чином, перетворюючись з імпортерів на вітчизняних виробників.