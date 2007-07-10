Лише один із дванадцяти киян має медичну страховку (опитування)

Лише 8,4% киян мають медичну страховку. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

І тільки 12,6% опитаних поки ще не мають страховки і планують її завести. А 78,2% респондентів страховки не мають і не планують її мати. Ще 0,8% опитаних відмовились відповідати на це запитання.

Далі у тих, хто користується медичною страховкою, запитували, чи задоволені вони якістю медичних послуг, які надаються за страховкою. З’ясувалось, що 37,9% тих, хто користується страховкою, цілком або в основному задоволені послугами; 53% з тих, хто користується послугами страхової медицини, сказали, що в цілому не задоволені якістю послуг, а 9,1% - абсолютно незадоволені якістю медичних послуг, які надаються за страховкою.