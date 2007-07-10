До 2020 року щорічно 200 тис. українців хворітимуть на рак

Національний Канцер-реєстр прогнозує збільшення захворілих на рак в Україні на третину до 200 тис. захворілих на рак на рік до 2020 року.

Про це сказано в повідомленні Канцер-реєстру.

Канцер-реєстр створено на базі Інституту онкології й має офіційні відомості про кожний зареєстрований в Україні випадок онкологічного захворювання і його лікування.

За даними центру на 2006 рік, близько 40% хворих на рак помирають протягом року після встановлення діагнозу, що на 10-15% більше, ніж у європейських країнах.

Фахівці зазначають, що сьогодні рак уже не є невиліковною хворобою й при виявленні захворювання на ранній стадії розвитку можливе повне видужання.

Існують дослідження, що показують, що однією з основних причин переродження здорової клітини в ракову можуть бути віруси.

У повідомленні сказано, що деякі види вірусів, потрапляючи в організм, вбудовуються в ДНК здорової клітини й цим викликають серйозні зміни в певних органах і тканинах.

При цьому клітина зі зміненим ДНК може не давати про себе знати і довгий час перебувати в стані "сплячки".

"У середньому зростання захворюваності злоякісними новоутвореннями починається після 40 років, тому можна із упевненістю говорити про початок пухлинного росту в 20-25-річному віці. Тому протягом 20-ти років людина може й не здогадуватися про назріваючу небезпеку", - сказано в повідомленні.

За оцінками фахівців, більшість летальних випадків ракових захворювань в Україні стаються через пізню діагностику й неправильне лікування.

Як повідомляло агентство, за даними Міністерства охорони здоров`я, за останні 20 років рівень онкозахворювань серед чоловіків зріс на 47%, серед жінок - на 35%.

У березні Україна приєдналася до Хартії боротьби проти раку, підписаної в Парижу в 2000 році.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, до 2020 року очікується щорічне захворювання на рак понад 20 мільйонів людей у світі.

В Україні на рак хворіє кожен 50-ий житель.

Щорічно фіксується понад 150 тис. нових випадків захворювання, понад 90 тис. українців щорічно вмирають від цієї хвороби.

Українські новини