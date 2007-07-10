На Одещині витратять на боротьбу з туберкульозом понад 100 тис. грн.

Тільки цього року в Болградському районі Одещини витратять на боротьбу з туберкульозом понад 100 тисяч гривень. А всього на районну програму протидії захворюванню цією небезпечною інфекцією, розраховану до 2011 року, потрібно 821,7 тисячі гривень як коштів місцевих бюджетів, так і отриманих із інших джерел.

Передбачається зміцнити матеріально-технічну базу тубкабінету і протитуберкульозного стаціонару ЦРЛ, оснастивши їх лікувально-діагностичною апаратурою, санітарним транспортом, твердим і м`яким інвентарем. Гроші підуть на харчування і медикаменти для хворих, придбання рентген- і ФГ-плівки, шприців для туберкулінодіагностики, бінокулярного мікроскопа, дезинфікуючих засобів, кварцевих ламп, холодильника, на ремонт госпітальних приміщень... Буде проводитися профілактичне флюорографічне обстеження населення раз на два роки, обов`язкова туберкулінодіагностика дітей і молоді віком від 1 року до 18 років, щеплення вакциною БЦЖ усіх новонароджених, які не мають протипоказань, і ревакцінація туберкулінонегативних віком від 7 до 14 років, диспанзеризація і лікування хворих на туберкульоз. Передбачено заходи санітарної і соціальної профілактики туберкульозу.

Передбачається, що в результаті цих заходів рівень захворюваності та смертності від туберкульозу щорічно знижуватиметься в районі мінімум на 1%. Тільки за минулий рік захворюваність на туберкульоз зросла у Болградському районі на 25%, тобто 86 осіб на 100 тисяч населення (епідемічний поріг - 50 хворих). Реєструється зростання захворюваності дітей і підлітків. Якщо у 2004 і 2005 роках серед них реєструвалося по одному випадку захворювання на туберкульоз, то у 2006-му захворіло двоє дітей і троє підлітків. Туберкульоз взагалі "помолодшав". Торік частка людей до 30 років, хворих на активний туберкульоз, перевищила 40%. Тільки за минулий рік смертність від інфекції зросла на 31%.

У Болграді чекають, що реалізація районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007-2011 роки допоможе поліпшити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу шляхом вдосконалення попередження, діагностики і лікування небезпечної інфекції.

УКРІНФОРМ