На ліки для хворих на гемофілію виділили 50 тис грн

Кабінет міністрів виділив Міністерству надзвичайних ситуацій 50 тис. грн. для закупівлі лікарських засобів для лікування осіб, хворих на гемофілію.

Відповідне розпорядження №785 від 17 серпня розміщено на сайті уряду.

Документом Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Міністерству охорони здоров’я доручено у триденний строк підготувати та затвердити перелік та кількість лікарських засобів; забезпечити розподіл закуплених лікарських засобів між Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, відповідно до поданих заявок