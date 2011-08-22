Фонд Ахметова "Розвиток України" починає боротьбу з туберкульозом на Миколаївщині

Днями відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Миколаївською обласною радою, Миколаївською обласною державною адміністрацією і фондом Ріната Ахметова «Розвиток України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, документ підписаний у рамках реалізації програми фонду «Зупинимо туберкульоз в Україні», яка здійснюється за підтримки Глобального фонду для боротьби з епідемією ВІЛ / СНІДу, туберкульозу і малярії.

На церемонії підписання Меморандуму директор фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолія ЗАБОЛОТНОГО зазначив, що на Миколаївщині - одні з найвищих в країні показників щодо захворюваності на туберкульоз. «Миколаївська область - перша, з якою ми підписуємо меморандум. До цього, ще в 2007 році, фонд Ріната Ахметова почав боротьбу з епідемією туберкульозу в Донецькому регіоні, запустивши пілотну програму. Також до 2010 року, до підписання грантової угоди з Глобальним фондом, ми реалізували ряд всеукраїнських проектів по боротьбі з туберкульозом, "- зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Директор фонду наголосив, що отримавши схвалення і довіру міжнародного співтовариства, ця мастшабна програма "зайде в усі області України".

"Наша мета - подолати епідемію туберкульозу раз і назавжди. Для цього у Миколаївській області, зокрема, буде створено відділення для лікування хворих із стійкими формами туберкульозу. З 2013 року і до закінчення програми в 2015 р. ми будемо щорічно закуповувати препарати для 120 хворих , всього на 360 хворих в загальній лікувальній мережі за 3 роки і для 120 - в тюремній системі. Також буде оснащено лабораторну мережу, а кадри будуть навчені за новою схемою. З необхідного обладнання закупимо і встановимо шафи біологічної безпеки, автоклави, бокси для зберігання та транспортування біологічного матеріалу, »- сказав А. ЗАБОЛОТНИЙ.

Основними напрямами і завданнями щодо співпраці також стануть: ефективно працююча Національна та регіональна програми по боротьбі з епідемією туберкульозу; ефективна лабораторна діагностика туберкульозу; ведення випадків туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів Всесвітньої організації охорони здоров`я, поліпшення кадрового потенціалу фтизіатричної служби; ефективно працююча система моніторингу та оцінки у сфері туберкульозу ; ефективна система виявлення та лікування ко-інфекції ТБ / ВІЛ; розвиток потенціалу державної системи для ефективної боротьби з туберкульозом.