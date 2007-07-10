До кінця року в Грузії з продажу будуть вилучені анальгін і баралгін

До кінця року в Грузії з продажу будуть вилучені медичні препарати, в тому числі анальгін, баралгін, до складу яких входить метамизол. Про це повідомила заступник начальника Агентства ліків Эльза Гуліашвілі.

"Це рішення було ухвалене у зв’язку з даними і рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров`я, а також дослідженнями, проведеними в Грузії. Дослідження показали, що цей препарат негативно впливає на здоров`я людини", - сказала Гуліашвілі.

РИА Новости