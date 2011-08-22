На залізницях України безоплатно консультуватимуть медики

23 серпня Міністерство охорони здоров’я України влаштовує акцію з надання безкоштовної медичної консультації на залізничних вокзалах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Зокрема, 23 серпня з 09.00 до 13.00 на 19 залізничних вокзалах України відбудеться соціальна акція «День здоров’я», присвячена 20-й річниці Незалежності України.

Працівники залізничного транспорту та пасажири у цей день можуть безкоштовно отримати медичну консультацію в мобільних офісах, які будуть розташовані в приміщеннях залізничних вокзалів.

У рамках акції заходи медичного профілактично-просвітницького проекту „Майстерня здоров’я” проводитимуться на залізничних вокзалах Луганська, Івано-Франківська, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців, Ужгорода, Миколаєва, Одеси, Херсона, Харкова, Хмельницького, Вінниці, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Запоріжжя, Сімферополя та Києва (ст. Дарниця та Київ-Пасажирський).