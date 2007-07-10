1 вересня в Києві відкриють Центр серця

Центр серця в Києві буде відкритий 1 вересня цього року.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Центр серця почне вже функціонувати і приймати пацієнтів з 1 вересня. Вже затверджений статут цього центру. Закуплено все устаткування», - розповіла вона.

Затримку з його введенням в експлуатацію І.КІЛЬЧИЦЬКА пояснила тим, що вже під час його будівництва з’ясувалося, що початковий бюджет центру має бути збільшений майже вдвічі, відповідно виникли складності з його фінансуванням.

«Але гроші були виділені. Вже в 2007 р. 240 млн. було додатково виділено. І цей центр вже фактично введений в експлуатацію», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, рішення про будівництво міського Центру серця було прийняте в 2004 р. з метою ліквідації черг на проведення операцій на серці. Будівництво Центру на вулиці Братиславській, 5-а, розпочалося влітку минулого року.

Повна вартість будівництва складе 404 млн. грн. Фінансування здійснювалося за рахунок запозичень Києва в міський бюджет.