Масового отруєння солдат неякісною їжею не було?

У військовій частині А-4104 Повітряних сил України, що дислокується поблизу Чугуєва в Харківській області, не зафіксовано факту отруєння неякісною їжею 36 військовослужбовців строкової служби.



Про це повідомили кореспондентові УНІАН у харківському медіа-центрі Міністерства оборони України.



Разом з тим, за їх даними, 19 серпня за медичною допомогою до лікарів звернулися 5 курсантів першого курсу Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба (ХУПС), які в числі чотирьохсот курсантів цього вишу проходили польову практику на аеродромі зазначеної військової частини.



«Під час польових занять п’ятьом курсантам стало зле - вони поскаржилися лікареві на головні болі та болі в животі, і того ж дня, у п’ятницю, всі були відправлені до Харкова у військовий госпіталь. Після здачі аналізів і через відсутність зовнішніх ознак хвороби курсантів перевели до санчастини ХУПСу, де вони два дні перебували під наглядом лікарів. Аналізи не підтвердили жодної важкої хвороби, і сьогодні всі п’ятеро курсантів виписані із санчастини», - розповів співрозмовник агентства.



Він додав, що у розповсюдженій в інтернет інформації наявні помилки, зокрема, не точно вказана військова частина («в/ч 4001»), а також неправильно названа категорія військовослужбовців, що занедужали.



Крім того, представник медіа-центру МОУ повідомив, що спілкувався з командуванням в/ч А-4104, керівниками військового госпіталю та університету ім. Івана Кожедуба, які заперечили факт «отруєння 36 військовослужбовців строкової служби». Говорячи про причини хвороби курсантів, він вказав на «можливу наявність незначного недомагання у п’ятьох курсантів» і зазначив, що «могла мати місце симуляція з метою уникнути проходження занять у польових умовах на аеродромі».