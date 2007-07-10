На Івано-Франківщині оздоровлено понад 72 тис. школярів

На Івано-Франківщині у червні оздоровлено 72 тис. 308 дітей шкільного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні координаційної ради Івано-Франківcької обласної державної адміністрації з питань літнього оздоровлення дітей.

Ці діти були оздоровленні у 745 таборах різних типів. За оперативною інформацією, в цьому році планується оздоровити 96 043 дитини.

За межами Прикарпаття оздоровлено 881 дитину. На виїзд за кордон на відпочинок Головне управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації надало дозвіл 55 особам.

На Прикарпатті з 6 липня розпочав роботу табір «Мандруємо світом» (Ворохта Яремчанської міськради - УНІАН), який прийняв 410 дітей з 32 шкіл-інтернатів України.