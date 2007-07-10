Група дослідників з госпіталю Карлоса Айі в місті Малага (південь Іспанії) провела дослідження, в результаті якого виявилось, що популярне у всьому світі караоке корисне для пацієнтів з психічними відхиленнями.

Під час експерименту співробітники відділення для важкохворих проводили раз на тиждень програму караоке. І помітили, що до нової розваги досить швидко приохотилися всі 42 пацієнти, які перебувають під наглядом. З них 60% стали відвідувати клуб караоке на постійній основі, а більше 81% заявили, що їм дуже подобається так проводити час.

Виявилося також, що спроби пацієнтів виконати відому пісню поодинці, а потім за підтримки всього залу, допомагають знайти упевненість в собі, справитися з нападами згубного для таких людей душевного хвилювання і менше викурювати сигарет.

Дослідники зробили висновки, що навіть спроби підспівувати із залу стимулюють розвиток когнітивних здібностей людини, що дозволяє особам з психічними відхиленнями краще запам`ятовувати, слухати і концентрувати увагу. Під впливом караоке пацієнти відволікаються, розслабляються, рідше відчувають напади гострої тривоги і краще сплять.

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