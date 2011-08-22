Україна - донор медичних кадрів для багатьох країн

Щорічно з України за кордон виїжджає понад 6 тис. медиків. «Україна стала донором медичних кадрів для багатьох країн, щорічно втрачаючи понад 6 тис. фахівців. Зокрема у Києві не вистачає більш як 3 тис. лікарів та 4 тис. медсестер. Найбільше від нестачі кадрів потерпають служба невідкладної допомоги, фтизіатрична служба, рентгенслужба, патанатомічна та лабораторна служби. Укомплектованість лікарями — 76%, третина працюючих — пенсійного віку. Особливо турбує дільнична служба — у столиці не вистачає близько 900 лікарів», — так коментувала здобутки медицини за незалежності голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Лариса Канаровська.

До такої ситуації на думку експерта призвели погані умови праці українських медиків.

«За 20 років незалежності в Україні змінилося 16 міністрів охорони здоров’я. Медицина фінансується за залишковим принципом. За рівнем середньої заробітної плати галузь посідає передостаннє місце, відстаючи від інших бюджетних галузей на 400—800 грн.

Не виділяються кошти на засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Щороку в середньому 25 медичних працівників столиці захворюють на активну форму туберкульозу», — зазначила Л.Канаровська.

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