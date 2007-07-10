У Києві відкриють Центр раннього виявлення онкологічних захворювань

Власті Києва обіцяють до квітня 2008 року відкрити Центр раннього виявлення онкологічних захворювань.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її інформацією, це будівництво вже почалося, і місто одержало на ці цілі субвенцію з держбюджету на 2007 р. у розмірі 228 млн. грн.

«Повністю підготовлений проект. На цю сесію Київради виносяться якісь певні питання будівництва цього центру і до квітня 2008 буде відкрито центр ПЕТ-технологій», – сказала І.КІЛЬЧИЦЬКАЯ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центр раннього виявлення онкологічних захворювань планувалося побудувати в Києві за чотири роки. Пізніше робота була активізована. За досвідом проектування таких закладів київські фахівці їздили за кордон. Планується, що в Центр раннього виявлення онкологічних захворювань приїжджатимуть пацієнти з усього СНД, оскільки на пострадянському просторі він буде єдиним.

Довідка УНІАН. 15 травня ц.р. підписано розпорядження КМДА “Про створення робочої групи з будівництва Центру із застосуванням ПЕТ – технології для раннього виявлення онкологічних захворювань”. Відповідно до документа затверджено склад робочої групи, яку очолила заступник голови Київської міськдержадміністрації І.КІЛЬЧИЦЬКА.