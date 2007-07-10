У кожному районі Києва при лікарнях відкриють відділення хоспісу

У кожному районі Києва на базі діючих лікарень будуть відкриті відділення хоспісу.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Мер Києва сказав про необхідність створення хоспісів у кожному районі Києва для того, щоб люди, які вже не можуть за собою доглядати, і які невиліковно хворі, щоб був гідний догляд за ними. Але будівництво хоспісів у кожному районі – це великі гроші і тривалий час. Тому ми зараз ухвалили рішення і Головне управління охорони здоров`я займається розробкою, щоб в кожному районі Києва на базі існуючих лікарень були створені відділення приблизно на 25 ліжко-місць для надання таких хоспісних послуг безкоштовно», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її інформацією, ГУ охорону здоров`я має надати свої пропозиції з цього питання депутатському корпусу вже через місяць.

Як повідомляв УНІАН, хоспіс (спеціалізована медична установа для догляду за невиліковно хворими і вмираючими людьми) на 30 місць при Київській міській онкологічній лікарні на вулиці Верховинній, 69, планувалося відкрити у вересні цього року. Загальна вартість будівництва цього відділення - близько 13 млн. грн.

У Києві на сьогоднішній день, окрім міської онкологічної лікарні, де хоспіс зараз розташований на одному з поверхів, діє також загальноміський Хоспіс при лікарні №10, і ще один планувалося минулою владою побудувати на Печерську.