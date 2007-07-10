Європарламент ухвалив програму охорони здоров’я на 2008-2013 роки

Європейській парламент ухвалив запропоновану Радою ЄС програму охорони здоров’я на 2008-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект доповіді Антоніоса ТРАКАТЕЛЛІСА (група народних партій, Греція), що містив погоджену з Радою ЄС позицію, було ухвалено більшістю голосів на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Згідно з документом, протягом 2008-2013 року на охорону здоров’я планується витратити з бюджету ЄС 365,6 млн. євро.

Ці гроші витрачатимуться на такі напрямки, як боротьба з епідеміями, поліпшення обміну даними між медичними установами щодо кращої практики лікування тих чи інших захворювань, сприяння розвитку здорового способу життя, запровадження спільних європейських правил в галузі охорони здоров’я.