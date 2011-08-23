Присвоєно звання «Мати-героїня» понад 10 тис багатодітним матерям

Напередодні 20-ї річниці Незалежності України глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» більш як 10 тисячам багатодітним матерям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Загалом, зазначається в повідомленні, з початку 2001 року почесне звання «Мати-героїня» присвоєно понад 23 тисячам жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.