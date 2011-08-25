Сьогодні відкриють радіологічний корпус Київського онкодиспансеру

Янукович візьме участь

Сьогодні о 10.30 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття радіологічного корпусу Київського обласного онкологічного диспансеру (вул. Багговутівська, 1). Про це повідомляє прес-служба Президента. Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Київської облдержадміністрації за телефоном: 286-80-23.

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