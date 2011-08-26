Синоптики розказали, коли в Україні випаде сніг

За словами українських синоптиків, вересень буде теплий, жовтень прийде з дощами, а в листопаді вже слід очікувати морози та сніг. Бабиного літа, за інформацією народних синоптиків, не буде.

Останні серпневі дні будуть теплими (+24-28 і вище, залежно від регіону) і сонячними, але синоптики вже підготували прогноз і на осінь, пише "Сегодня". Вона прийде в традиційні терміни, хоча очікується не дуже холодною, але, на жаль, більш мокрою, ніж зазвичай: за даними Гідрометцентру, кількість опадів перевищить норму на 30-50%.

За словами глави Гідрометцентру Миколи Кульбіди 1 вересня буде похмурим, а подекуди й з дощем, але теплим - до +20. У вересні взагалі погода очікується мінливою, з кількома періодами традиційних, але коротких, на 1-2 дня, похолодань.

Справжня холодна осінь з середньодобовою температура нижче +8 прийде після 15 жовтня. Листопад, за прогнозами Гідрометцентру, буде холодним, в третій декаді вдарять перші морози.

Народні синоптики дають схожі, але більш докладні прогнози. Зокрема, дніпропетровець Віктор Некрасов обіцяє тепло до 20 вересня, дощі після 20-го, відсутність бабиного літа в жовтні і нічні заморозки вже на Покрову (14 жовтня. - ред.), Плюс 22-24 жовтня - дощ з мокрим снігом. А в листопаді і того гірше - холодні вітри весь місяць, дощі 5-12-го, з 9-го по 12-е до них ще й заморозки (ожеледь), сніг 21-27-го.

Інший народний прогнозист Леонід Горбань розповів, що погода порадує теплом ще приблизно місяць - до 23 вересня, далі настане справжня осінь, а після 25-го листопада може випасти сніг.

"Вересень очікуємо сонячний, але не теплий, в Криму, до речі, може не бути в цьому році оксамитового сезону, після 7 вересня точно, навіть на ПБК задощить. Жовтень до половини місяця - в нормі, але друга його половина більш холодна і дощова, ніж зазвичай. Листопад очікуємо середній по температурі і опадам, адже сніг нерідко випадає і на початку цього місяця", - зазначає Горбань.

ТСН