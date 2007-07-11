Іспанія попередила Єврокомісію про небезпечність китайської зубної пасти

Іспанія попередила Європейську комісію про вилучення з ринку двох видів китайської зубної пасти, які містять небезпечні для здоров’я людини елементи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, іспанська лабораторія виявила у пастах “Spearmint” та “Trileaf Spearmint” наявність діетілену гліколю – субстанції, що використовується в антіфризах та як розчинник.

У Єврокомісії також повідомили, що виявлені в Іспанії небезпечні для здоров’я людини зубні пасти були одразу додані до європейської системи швидкого попередження про небезпечну непродовольчу продукцію RAPEX.

За даними Єврокомісії, після внесення цих видів зубних паст до RAPEX 5 липня відповідні дії були також проведені португальською та італійською владою. В Італії, зокрема, було вилучено з торгівельних мереж понад 20 тисяч тюбиків зубної пасти.