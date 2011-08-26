Український священик і учений побував у канібалів

Дніпропетровський священик і вчений Микола Несправа повернувся з експедиції до аборигенів Папуа - Нової Гвінеї. Разом зі своїми супутниками він зумів відшукати племена папуасів, які до цих пір живуть, як первісні люди, і навіть практикують канібалізм, пише "Комсомольская правда в Украине".

Як розповів мандрівник, до місця проживання древнього племені короваїв вони добиралися джунглями. Священика здивувало те, що в джунглях не було абсолютно ніякої живності - ні тварин, ні птахів, ні навіть змій - через велику кількість води їм просто ніде там жити. З живих істот там живуть тільки комахи і слимаки.

У той же час плем`я короваїв, в якому залишилося близько 700 осіб, пристосувалося до такого клімату, влаштувавши свої житла на стовбурах спиляних дерев на висоті 10-30 метрів.

У такі висотні будиночки можна піднятися тільки бамбуковими сходами. У кожному з них живуть одна-дві сім`ї, там мешкають і домашні тварини - свині та собаки.

Папуаси харчуються в основному бананами, ананасами і добувають крохмаль із сагової пальми, який використовують для приготування їжі. Іноді ловлять рибу. А ось м`ясо тварин, зокрема, свинину їдять декілька разів на рік у особливо урочистих випадках, розповів Несправа.

Ймовірно, через брак білкової їжі в племенах папуасів і з`явився канібалізм. Проте папуаси навідріз відмовилися говорити з гостями на цю тему. Зате їхні дитячі іграшки є красномовним свідченням цього явища. Одна з них, привезена священиком в Україну, зображує маленьку дитину, яка гризе людську ногу.

Підтверджують канібалізм і деякі види зброї дикунів - зокрема, привезена мандрівником так звана "сокира для добування розуму", якою зручно розкривати череп людини.

Насторожило мандрівників і те, що в племені короваїв немає людей старше 35-40 років. Коли священик спробував розпитати, як вони ховають померлих папуаси відмовилися відповідати. Сказали, що ні у воді, ні в землі, ні де-небудь нагорі тіла мертвих не ховають, а як це роблять - не розкажуть.



Враховуючи дефіцит м`ясної їжі, свині в племені - на вагу золота. Їх тримають в будинках разом з людьми. До речі, головні збройні конфлікти серед папуасів відбуваються через жінок та крадіжки свиней.



"Заміж дівчата племені виходять в 13-14 років. За дуже красиву молоду дівчину зазвичай просять п`ять свиней. Крім цього жених повинен передати її батькові кілька комплектів луків, списів і ножів. І найцінніше - це ритуальне намисто з собачих зубів, яке буває до 1,5-2-х метрів довжиною (в Папуа це вважається найкоштовнішою річчю)", - розповів отець Миколай.

У деяких племенах папуаси живуть сім`ями, іноді чоловіки мають по кілька дружин. Але є й такі поселення, де люди проживають громадою - чоловіки окремо від жінок і дітей. Там немає такого поняття, як сім`я і подружні стосунки.



У селах, які відвідали мандрівники, моторошна антисанітарія. Наприклад, в одному з сіл будинки побудовані на висоті над водою, а громадський туалет - це своєрідна раковина, встановлена ​​прямо біля будинків, і абсолютно нічим не відгороджена. При необхідності будь-хто сідає на неї і справляє природні потреби, після чого змиває ковшиком, зачерпуючи воду знизу. Всі ці нечистоти стікають у воду, яка покриває грунт.

Аналогічні туалети обладнані і в будинках папуасів - звідти випорожнення зливаються вниз і плавають у воді прямо під житлом.



Ще одна особливість - всі папуаси безперервно сильно скрегочуть зубами. Мандрівники припустили, що це відбувається, оскільки всі вони хронічно хворі на сальмонельоз.

Алкоголь в Папуа офіційно заборонений урядом, тому жителі племен навіть не знають, що це таке. Проте з самого дитинства папуаси жують наркотичні горіхи.



"Вони дуже активно жують ці горішки… Чоловіки, жінки і навіть діти цілими днями жують цей горіх, який дає легке наркотичну дію. Тому всі вони постійно перебувають у веселому настрої", - розповів Несправа.

tsn.ua