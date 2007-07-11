В “Охматдиті” відкриють дитячий центр клінічної токсикології

До 1 квітня наступного року має бути завершений капітальний ремонт корпусу № З Української дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на вул.Чорновола,28/1, під дитячий центр клінічної токсикології і еферентної терапії.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 10 липня ц.р., текст якого розміщено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, замовником робіт визначено спеціалізовану лікарню "Охматдит" Міністерства охорони здоров`я України. В розпорядженні також зазначено, що при цьому слід врахувати, що проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт корпусу № 3 розроблена ТОВ "Медінжсервіс" за замовленням "Охматдит " за рахунок інвестора – ЗАТ "Планета-Буд".

"Охматдит" повинен: затвердити проектно-кошторисну документацію до середини 15 серпня поточного року; визначити генеральну підрядну організацію для виконання робіт до вересня.

Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету Києва та в межах показників, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку столиці на 2007 та наступні роки.

Головним розпорядником коштів визначено Головне управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА.