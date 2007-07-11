У Києві виділили кошти на закупівлю медінструментів для операцій

Кошти у сумі 5 млн. 81 тис. грн. виділено з бюджету Києва Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення для закупівлі ендопротезів суглобів та комплектів інструментів для ендопротезування.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 10 липня, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Рішення прийнято з метою підвищення якості надання спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги населенню в частині забезпечення хворих киян ендопротезами колінних та кульшових суглобів.

Фінансування видатків, пов’язаних з закупівлями суглобів та інструментів, здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста на 2007 рік на виконання міської комплексної програми "Турбота".

Як зазначається в розпорядженні, Головне управління охорони здоров`я повинно перерахувати зазначені кошти на рахунок Київської міської клінічної лікарні №12, яка здійснюватиме на тендерній основі закупівлі ендопротезів суглобів та комплектів інструментів для ендопротезування.