Програми шкільного навчання мають розвивати в учнів пам'ять

Програми шкільного навчання повинні розвивати в учнів пам`ять і логічне мислення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міносвіти, присвяченої завданням освіти в новому навчальному році.

«Я хотів би сказати, що я не педагог, але виходячи зі свого життєвого досвіду, я хотів би педагогам побажати, що закласти в програми (шкільного навчання – УНІАН). Що, скажімо, потрібно закласти в основу виховання дітей? І на це потрібно звернути, Дмитро Володимирович (ТАБАЧНИК – УНІАН), особливу увагу. Наші програми повинні розвивати у наших дітей пам`ять. Це велика проблема насправді», - сказав М.АЗАРОВ.

На думку прем`єра, однобоке використання комп`ютера як джерела інформації є неприйнятним.

Як вважає М.АЗАРОВ, жоден учений і жодна успішна людина, не маючи великого обсягу пам`яті, не може успішно вирішувати завдання. «Деякі думають: а навіщо потрібна пам`ять? Вийшов у комп`ютер, знайшов будь-які довідкові дані, й навіщо голову забивати? Абсолютно неправильно. Тому все, що працює на пам`ять, потрібно закладати в програму. Логіка, логічне виховання. Учити дитину, учити школяра логічному мисленню. З чим ми зараз зіткнулися – прості абсолютно речі у нас упущені останніми роками», - вважає М.АЗАРОВ.

За його словами, для сучасного суспільства дуже важливо логічно й нестандартно мислити, і цьому потрібно вчити школярів.

Також прем`єр зазначив, що навчання має бути змаганням. «Тенденції змагань, воля, прагнення до перемоги, до першості. Обов`язкове змагання серед дітей, серед учнів. Ти повинен бути першим. І країна наша зрештою буде першою, якщо це буде основою системи підготовки наших громадян», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив також, що школярі повинні розширювати кругозір у сфері культури, живопису, музики, історії своєї країни. «Це все упущені речі. Подивіться на сьогоднішню молодь. Критично подивіться. Я спеціально загострюю цю проблему. Мені боляче, що наша сучасна молодь, на превеликий жаль, втратила любов до історії, мало цікавиться серйозною музикою, не затягнеш на виставки», - сказав М.АЗАРОВ.

Як заявив прем`єр, молоде покоління не знайоме з творчістю сучасних і класичних художників.