В Україну хотіли незаконно провезти «Мonovisc»

Митники виявили незаконне ввезення в Україну медичного препарату «Мonovisc» на суму 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, до пункту пропуску «Краковець» прибув автомобіль «Toyota» під керуванням громадянина України, що повертався з приватної поїздки з Польщі. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак під час візуального огляду автомобіля працівники митниці запідозрили можливість переміщення товарів, які підлягають митному оформленню.

У зв’язку з цим транспортний засіб було виведено зі смуги спрощеного митного контролю у спеціально відведене місце для проведення детального огляду. У його салоні на сидіннях було виявлено у трьох картонних коробках медичний препарат «Мonovisc» (500 штук у пластикових шприцах по 4 мл кожен).

Дозвільних документів на його переміщення у громадянина не було. На цей товар є обмеження до переміщення через митний кордон України, він підлягає митному оформленню та оподаткуванню.

За цим фактом за ознаками статей 339 та 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено до рішення суду.