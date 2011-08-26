Якщо Балога займається ліками, то хай МОЗ продає квас

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтеєва (Партія Регіонів) заявила, що доручення прем’єра Миколи Азарова МНС забезпечити закупівлю необхідних лікарських засобів безпосередньо у виробників є неприпустимим.

«Це нонсенс просто. Це смішно. Давайте тоді Міністерству охорони здоров`я доручимо займатися газом і квасом! Ну хіба так можна, ну при чому тут Міністерство з надзвичайних ситуацій», — обурилася вона.

Бахтеєва підкреслила неприпустимість проведення закупівель МНС ліків, оскільки для цього необхідно знати специфіку препаратів, їх дозування.

«Я розумію, що, можливо, у Азарова якась є своя особиста претензія до Аніщенка. Можна було відреагувати й віддати це Академії медичних наук, що теж вправі займатися цими питаннями й теж має бюджет», — зазначила вона.

Бахтеєва зазначила, що міністерства займаються різними сферами діяльності й неприпустимо їх змішувати.

Нагадаємо, 17 серпня Азаров доручив МНС забезпечити закупівлю необхідних лікарських засобів безпосередньо у виробників до 29 серпня.

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