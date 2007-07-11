Верховний суд Лівії затвердив смертний вирок 5-ти медсестрам і лікареві

Верховний суд Лівії затвердив смертний вирок п`яти болгарським медсестрам і палестинському лікареві за звинуваченням у зараженні більш як 400 дітей ВІЛ, повідомляє агентство «Рейтер».

Таким чином, Верховний суд відхилив останню можливу апеляцію, подану адвокатами обвинувачуваних 17 лютого цього року.

При цьому, відзначає РІА «Новости», у них залишається шанс на помилування Вищою радою юстиції Лівії - останньої судової інстанції, де ще можуть змінити долю засуджених до смерті.

У 1999 році п`ятьох болгарських медсестер і палестинського лікаря заарештували в Лівії за звинуваченням в умисному зараженні лівійських дітей ВІЛ. У 2004 році суд першої інстанції засудив підсудних до розстрілу. Засуджені подали апеляцію з вимогою перегляду справи. Медики стверджували, що не винні і що до них застосовувались тортури з метою добитися зізнання.