Погода на завтра

Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 серпня буде невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, на сході та півдні північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південній частині місцями до 31°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.

У столиці також без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

28 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-24° (в районі Чорноморського 14°), у Дніпрі біля Києва 20°.