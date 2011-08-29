Глава МОЗ запевняє, що проблеми з вакциною вирішили
Тендери не проводилися понад півроку
Міністерство охорони здоров’я вже або закупило, або через кілька днів закуповуватиме ліки, проблема за якими стояла останні вісім місяців.
Про це повідомив міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО в інтерв`ю «Дзеркалу тижня. Україна».
«На 1 червня із закуплених у 2010 році ліків на суму 1,5 млрд. грн. ми мали залишки ліків у регіонах на суму 564 млн. грн. - це третина. Але з низки програм, у тому числі з імунопрофілактики, гемофілії, в нас були дуже малі запаси. Ми змінили графік проведення торгів, щоб, насамперед, закупити препарати з критичними залишками. 10 серпня перша партія ліків для хворих на гемофілію уже пішла в «Охматдит» і в регіони», - сказав міністр.
О.АНІЩЕНКО також запевнив, що проблема з іншими вакцинами буде вирішена до вересня.
«Буквально через два-три дні ми закуповуємо вакцину АДС. У вересні поставки підуть у великому обсязі. У серпні ми отримаємо три вакцини. У вересні - ще три. А в жовтні забезпечимо повний комплект вакцин», - пообіцяв він.
Як повідомлялося, в Україні донині залишається напруженою ситуація із закупівлею деяких ліків через те, що за попереднього міністра охорони здоров`я тендери не проводилися понад півроку.