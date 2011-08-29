Фонд Ахметова «Розвиток України» оснастив медустаткуванням новий Центр променевої терапії

Фонд Рината Ахметова «Розвиток України» оснастив сучасним медичним устаткуванням новий Центр променевої терапії в м. Рівне.

Як передає кореспондент УНІАН, це, зокрема, високоенергетичний лінійний прискорювач, шістнадцятизрізовий комп`ютерний томограф, комплект устаткування для позиціонування та іммобілізації пацієнта, дозиметрії. Додатково Фонд забезпечує модернізацію устаткування для контактної променевої терапії диспансеру.

Таким чином у Рівненському онкологічному диспансері створено умови для ефективної роботи радіологічної служби за світовими стандартами своєчасного виявлення і лікування онкологічних хвороб.

Як заявив директор Фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, відкриття рівненського Центру променевої терапії відбулося завдяки державному і приватному партнерству, «яке спрямоване на розвиток добродійних програм». «Тут ми дуже добре співпрацюємо з обласною адміністрацією, з менеджментом самої лікарні. Ми запускалися в найкоротші терміни – з початку року. Мало хто вірив, що ми до вересня почнемо роботу. Але це сталося», - зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, Фонд вклав у нове устаткування для цього центру 22,2 млн. грн. «Зі свого боку область взяла на себе зобов`язання щодо реконструкції, створення сучасного приміщення для центру і всі технічно необхідні речі», - додав він.

Директор Фонду заявив, що «Розвиток України» спрямований на багаторічну співпрацю. «Не просто купити устаткування, поставити і забути. У це партнерство входить і навчання всіх фахівців (12 людей), які працюють на новому устаткуванні, побудова правильної системи менеджменту для лікувальної установи. Ми разом ставимо завдання, щоб йшли наукові публікації з рівненського Центру променевої терапії», - сказав він.

А.ЗАБОЛОТНИЙ заявив, що найголовніше для Фонду – побудова системи контролю якості лікування: налаштування на пацієнта, на результативність. «Через півроку ми разом з міжнародними фахівцями і з компанією-постачальником проведемо вимірювання. Подивимося, що відбувається, які потрібні корекції», - зазначив він.

За словами директора Фонду «Розвиток України», загалом у лікування онкології Фонд Р.АХМЕТОВА планує вкласти більш як 300 млн. грн. «Ми вже проробили Львів, Рівне. Наступного року – ще дві області в західній Україні. Ведеться робота в Києві – в Національному інституті раку і в Донецьку – в протипухлинному центрі», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ. Він також наголосив, що проект з онкології «Рак виліковний» для Фонду Р.АХМЕТОВА – найбільший. На другому місці проект з туберкульозу.

Довідка УНІАН. Проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних хвороб» - перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи допомоги онкологічним хворим. Цей проект – найбільша інвестиція у розмірі 315 млн. грн. у розвиток державної онкологічної служби України. Проект спрямований на створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби і поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку.