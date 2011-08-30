МОЗ завершить закупівлю препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД

Міністерство охорони здоров’я України найближчим часом завершить процедури закупівлі антиретровірусних препаратів для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, у 2011 році на лікування ВІЛ/інфікованих для МОЗ України з державного бюджету було виділено 144 млн. грн. (всього за відповідною програмою «Заходи протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу» було виділено 215 млн. грн.).

Для вирішення питання щодо додаткової закупівлі антиретровірусних препаратів для забезпечення лікуванням пацієнтів, які цього потребують, міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО звернувся до Кабінету міністрів України з проханням виділити з державного бюджету України на 2011 рік додаткові кошти в обсязі 82 625,530 тис. грн. Кабінет міністрів України дав доручення Міністерству фінансів України вирішити це питання.

Найближчим часом у МОЗ завершаться процедури закупівлі антиретровірусних препаратів для хворих, що дасть можливість, зважаючи на наявність залишків препаратів у регіонах, забезпечити безперервну терапію.

За попередньою інформацією, у 2012 році уряд планує додатково виділити 106 млн. грн. з державного бюджету. Це дозволить міністерству виконати свої зобов’язання щодо продовження лікування у 2012 році пацієнтів, які його отримують.

Станом на 1 липня 2011 року антиретровірусну терапію (далі – АРТ) отримує 24 тис. 411 осіб, з них за кошти державного бюджету - 20 тис. 601 особа (84,4%) та 3 тис. 810 осіб (15,6%) - за кошти Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (6-й раунд) в рамках реалізації програми "Підтримка профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення в Україні". Крім того, в закладах пенітенціарної системи за кошти Глобального фонду 6-го раунду АРТ отримує 797 осіб. Всього в Україні АРТ отримує 25 тис. 208 осіб.