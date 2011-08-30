На "швидких" треба впроваджувати GPRS - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне поширювати розробку харківських лікарів з використання GPRS на «швидкій допомозі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед адміністративно-господарським активом Харківської області після відвідин Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Зокрема, на станції швидкої допомоги М.АЗАРОВУ продемонстрували роботу служби, в яку впроваджена авторська розробка працівників лікарні – автоматизована система організації, управління і контролю швидкої медичної допомоги на основі GPRS-зв`язку.

За словами працівників лікарні, система дозволяє скоротити час прибуття на виклик з 15 до 8 хвилин, в 2-2,5 разу скоротити час на обробку виклику в центральній диспетчерській і передачу виклику бригаді медиків.

Ця система активно впроваджується в Харківській і Луганській областях.