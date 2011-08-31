В Ужгороді - нема хліба

В Ужгороді через відсутність газу припинили роботу 90% хлібопекарень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ужгородської міської ради, міський голова Ужгорода Віктор ПОГОРЄЛОВ наказів відповідним службам зв’язатися з представниками обласної Асоціації пекарів та дати пропозиції, як запобігти дефіциту хліба в Ужгороді.

За даними закарпатських ЗМІ, ужгородці масово скуповують хліб у супермаркетах.

За попередніми даними, влада Ужгорода організує підвезення хліба до обласного центру з інших міст регіону.