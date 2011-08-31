В Ужгороді - нема хліба
08:38, 31 серпня 2011Країна
0
Через відсутність газу не працює 90% хлібопекарень
В Ужгороді через відсутність газу припинили роботу 90% хлібопекарень.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Ужгородської міської ради, міський голова Ужгорода Віктор ПОГОРЄЛОВ наказів відповідним службам зв’язатися з представниками обласної Асоціації пекарів та дати пропозиції, як запобігти дефіциту хліба в Ужгороді.
За даними закарпатських ЗМІ, ужгородці масово скуповують хліб у супермаркетах.
За попередніми даними, влада Ужгорода організує підвезення хліба до обласного центру з інших міст регіону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter