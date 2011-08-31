Янукович доручив Азарову дати кошти на ліки для ВІЛ-інфікованих

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ профінансувати в поточному році закупівлю ліків для ВІЛ-інфікованих людей у повному обсязі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент також доручив уряду врахувати потреби ВІЛ-інфікованих у ліках при підготовці проекту Державного бюджету на 2012 рік та вжити всіх необхідних заходів для доставки ліків тим, хто їх потребує.

Прес-служба Президента також зазначає, що сьогодні працівники Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України отримали листівки, які їм передали діти. У цих листівках діти просять виділити кошти для закупівлі ліків для себе та своїх близьких, хворих на СНІД.