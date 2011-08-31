Харків встановив світовий рекорд за наданням швидкої допомоги

Харків встановив світовий рекорд за швидкістю надання медичної допомоги в містах його масштабу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що завдяки авторській розробці централізованої диспетчерської системи швидкої допомоги, в Харкові час між викликом і виїздом швидкої допомоги скоротився до 46 секунд, а до надання медичної допомоги лікарями швидкої допомоги – до 8 хвилин.

«Це сьогодні світовий рекорд для міст такого масштабу», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора М.АЗАРОВ у ході робочої поїздки до Харкова відвідав Центр диспетчерської служби швидкої невідкладної допомоги Харкова.