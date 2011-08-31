Погода на 1 вересня

Завтра в Україні опади не очікуються, лише на Закарпатті та у східних областях вдень місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, на півдні і сході південно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, у Криму та Приазов`ї до 19°, у західних областях 7-12°; вдень 20-25°, у південній, східній частині та на Дніпропетровщині 27-32°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-23°, у Дніпрі біля Києва 21°.