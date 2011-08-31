У кожній районній поліклініці має стояти український мамограф
15:49, 31 серпня 2011Країна
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Кабінет міністрів України прийняв рішення розробити програму із забезпечення кожної районної поліклініки вітчизняними мамографами впродовж 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Принаймні одна застаріла проблема буде раз і назавжди вирішена. Здоров’я жінок буде під надійним контролем. І ми вийдемо на показники профілактики тяжких захворювань молочних залоз, які є у передових країнах», - сказав М.АЗАРОВ.
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