У кожній районній поліклініці має стояти український мамограф

Кабінет міністрів України прийняв рішення розробити програму із забезпечення кожної районної поліклініки вітчизняними мамографами впродовж 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Принаймні одна застаріла проблема буде раз і назавжди вирішена. Здоров’я жінок буде під надійним контролем. І ми вийдемо на показники профілактики тяжких захворювань молочних залоз, які є у передових країнах», - сказав М.АЗАРОВ.