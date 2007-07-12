Від гепатиту врятує математика

Спільне дослідження, проведене доктором Леонідом Бродським з Інституту еволюції Хайфського університету і доктором Мільтоном Тейлором з університету Індіани (США), призвело до відкриття математичного методу, який допоможе визначити, які гени в організмі борються з атакуючими нас вірусами.

За допомогою цієї моделі Бродським і Тейлором було виявлено 37 генів (з 22.000 можливих), які вступають в боротьбу з гепатитом С.

"Коли ми знатимемо, які саме гени відповідають за боротьбу з вірусами, що атакують печінку, ми зможемо ефективніше вести пошук ліків, які будуть здатні активізувати конкретні гени", - відзначив доктор Бродський.

Група провела клінічні випробування на 400 пацієнтах у восьми різних медичних центрах, розташованих в Сполучених Штатах.

Гепатит С, виявлений у багатьох пацієнтів, які піддавалися процедурі переливання крові, або у наркоманів, що користуються загальними голками, атакує печінку і в крайніх випадках може призвести до розвитку раку печінки.

В даний час відомі тільки одні ліки – Інтерферон, яке використовується для лікування цього вірусного захворювання, проте він ефективний не для всіх пацієнтів.

"В майбутньому ми сподіваємося знайти інші лікарські препарати, які будуть більш цілеспрямовано впливати на всі 37 генів, - заявив доктор Бродський, пояснюючи, що розроблена ним і доктором Тейлором математична модель може застосовуватися не тільки у сфері медицини, але також в біології і сільському господарстві.

MIGnews