Ющенка обстежать швейцарські лікарі

12:09, 12 липня 2007
Країна
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Контроль за виведенням діоксину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Швейцарії для планового медичного обстеження і динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, поїздка відбувається в рамках відпустки глави держави.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії у 2004 році В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином. Періодично він їздить до Швейцарії на планові медичні обстеження.

 

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