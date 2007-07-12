Ющенка обстежать швейцарські лікарі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Швейцарії для планового медичного обстеження і динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, поїздка відбувається в рамках відпустки глави держави.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії у 2004 році В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином. Періодично він їздить до Швейцарії на планові медичні обстеження.